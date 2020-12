Torre Annunziata | violavano i domiciliari con certificati di un medico compiacente | arrestate

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di, nei confronti di due donne, una 38enne e una 23enne del posto. Le donne riuscivano a violare gli obblighi imposti dagli arresti, cui erano sottoposte per reati contro la persona e per detenzione di armi clandestine, grazie all’aiuto di un ginecologoche producevaattestanti la necessità di svolgere visite specialistiche, in realtà mai effettuate. Per una delle due donne è stata disposta la custodia in carcere, misura che sostituisce la precedente degli arresti ...