Torino-Bologna | Mihajlovic | “Granata ultimi? Sono dispiaciuto”

(Di sabato 19 dicembre 2020) Domani alle 12.30 altro test fondamentale nell’ottica di ritrovare punti e ossigeno per ildi Giampaolo contro ildiPadroni di casa con l’acqua alla gola ein classifica. Ospiti reduci da un ritiro “punitivo” poi interrotto dall’allenatore. Alla vigilia diha parlato Sinisa, grande ex della partita. Il L'articolo: “” proviene da www.meteoweek.com.

Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, i rossoblù domani faranno visita al Torino alle 12:30, match valido per la 13ª giornata di Serie A: si è conclusa da poco la conferenza ...Altro esame per un Toro con l’acqua alla gola e ultimo in classifica. Alla vigilia di Torino-Bologna ha parlato Sinisa Mihajlovic, grande ex della partita. Il tecnico dei rossoblù ha confermato di ...