Torino-Bologna, Giampaolo: “Gara che pesa, Sirigu come tutti gli altri giocatori. Panchina a rischio? Rispondo così” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Torino si prepara alla sfida contro il Bologna.Niente più passi falsi: dopo un avvio di campionato complicato, il Torino si prepara a scendere in campo con l'obiettivo di conquistare il primo successo stagionale tra le mura di casa. Un obiettivo che testimonia il momento opaco vissuto dalla formazione piemontese che, nel lunch-match di domenica, non potrà più commettere errori. Lo sa bene Marco Giampaolo che, intervenuto ai microfoni di Torino Channel, ha analizzato la sfida contro i rossoblù."Sapevamo di avere poco tempo, ma non ci cambia nulla. Siamo pronti a giocare dopo 48 ore, dobbiamo esserlo. Il fatto di giocare alle 12.30 e tutto il resto non conta niente. Cambi? Il calcio e le prestazioni sono in continua evoluzione. Non c'è niente di definitivo. Ho già detto che avrei dato spazio a ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilsi prepara alla sfida contro il.Niente più passi falsi: dopo un avvio di campionato complicato, ilsi prepara a scendere in campo con l'obiettivo di conquistare il primo successo stagionale tra le mura di casa. Un obiettivo che testimonia il momento opaco vissuto dalla formazione piemontese che, nel lunch-match di domenica, non potrà più commettere errori. Lo sa bene Marcoche, intervenuto ai microfoni diChannel, ha analizzato la sfida contro i rossoblù."Sapevamo di avere poco tempo, ma non ci cambia nulla. Siamo pronti a giocare dopo 48 ore, dobbiamo esserlo. Il fatto di giocare alle 12.30 e tutto il resto non conta niente. Cambi? Il calcio e le prestazioni sono in continua evoluzione. Non c'è niente di definitivo. Ho già detto che avrei dato spazio a ...

LiveNationIT : Gli show di @HarryStyles previsti a Torino e Bologna a febbraio 2021, verranno posticipati. Stiamo lavorando per… - Corriere : Vie affollate per lo shopping. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza ondata inevitabile» - Corriere : Vie dello shopping affollate. Code a Roma, Milano, Torino e Bologna. «Così terza on... - Mediagol : #Torino-#Bologna, Giampaolo: 'Gara che pesa, Sirigu come tutti gli altri giocatori. Panchina a rischio? Rispondo co… - calciodangolo_ : ??#TorinoBologna, i convocati di #Giampaolo: fuori #Ansaldi. Rientrano #Verdi e #Zaza ? -