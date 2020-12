Tommaso Zorzi ha una crisi nella notte: “Voglio lasciare il GF Vip” – il motivo che l’ha fatto crollare (Di sabato 19 dicembre 2020) Durante il primo mese nella casa del GF Vip Tommaso Zorzi ha minacciato più volte di uscire dal reality. Ultimamente sembrava che l’influencer stesse bene – nonostante l’assenza di Oppini – ma ieri sera qualcosa è cambiato. Appena è finita la puntata Zorzi ha iniziato ad impacchettare i suoi vestiti e ha detto di voler abbandonare la casa del GF. Tommaso ha confessato ai suoi coinquilini di essere stanco e poi ha tirato in ballo i tweet ironici di sua sorella Gaia, che secondo lui sarebbero un segnale. “A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno. Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite. Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è ... Leggi su biccy (Di sabato 19 dicembre 2020) Durante il primo mesecasa del GF Vipha minacciato più volte di uscire dal reality. Ultimamente sembrava che l’influencer stesse bene – nonostante l’assenza di Oppini – ma ieri sera qualcosa è cambiato. Appena è finita la puntataha iniziato ad impacchettare i suoi vestiti e ha detto di voler abbandonare la casa del GF.ha confessato ai suoi coinquilini di essere stanco e poi ha tirato in ballo i tweet ironici di sua sorella Gaia, che secondo lui sarebbero un segnale. “A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno. Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite. Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui haquella cosa è ...

Non possiamo che sperare in Zorzi, che sicuramente rivelerà altro nel corso del soggiorno nella casa. Tommaso Zorzi, in questa edizione del GF Vip, è sicuramente uno dei personaggi di punta.

