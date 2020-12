Tommaso Zorzi di nuovi in crisi minaccia di lasciare il GF VIP 5: “Sono arrivato” (Di sabato 19 dicembre 2020) Nonostante i sorrisi e la felicità per aver superato la nomination, la puntata del 18 dicembre 2020 del Grande Fratello VIP 5 per Tommaso Zorzi non è stata affatto semplice. E infatti, alla fine della diretta, l’influencer ha avuto una vera e propria crisi. Ripensando a quello che Signorini gli ha fatto vedere ( ecco perchè queste edizioni del GF VIP non hanno senso, visti i continui contatti con l’esterno che influenzano tutto), ha iniziato a credere che da fuori gli stessero mandando dei chiari messaggi. Comprendendo di aver sbagliato con Stefania, ha iniziato a farsi delle paranoie che lo hanno portato a pensare la casa del Grande Fratello VIP. I reality di oggi non Sono più credibili proprio per questo motivo: non puoi mostrare a un concorrente cosa si dice di lui fuori, puoi farlo con Filippo Nardi che sta per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 dicembre 2020) Nonostante i sorrisi e la felicità per aver superato la nomination, la puntata del 18 dicembre 2020 del Grande Fratello VIP 5 pernon è stata affatto semplice. E infatti, alla fine della diretta, l’influencer ha avuto una vera e propria. Ripensando a quello che Signorini gli ha fatto vedere ( ecco perchè queste edizioni del GF VIP non hanno senso, visti i continui contatti con l’esterno che influenzano tutto), ha iniziato a credere che da fuori gli stessero mandando dei chiari messaggi. Comprendendo di aver sbagliato con Stefania, ha iniziato a farsi delle paranoie che lo hanno portato a pensare la casa del Grande Fratello VIP. I reality di oggi nonpiù credibili proprio per questo motivo: non puoi mostrare a un concorrente cosa si dice di lui fuori, puoi farlo con Filippo Nardi che sta per ...

GrandeFratello : L’uomo ideale di Tommaso ha ovviamente un volto... ?? #GFVIP - onvlysofi : RT @iosonomaruix: Parlo sinceramente Quando ha scelto di continuare sono rimasta un minuto perplessa Anche se lo avevo capito che continu… - romvantic : RT @RickyGol22: ALFONSO, ASCOLTAMI, PUNTATA DEDICATA A TOMMASO ZORZI. IN CUCURIO IN FILA: -MAMMA ARMANDA -GAIA -LAZZARO -GILDA -FRANCESCO… - xlarrysarms : RT @portamivialou: voglio il suo bene più di ogni altra cosa e se ha bisogno di abbandonare il programma io sono pronta a sostenerlo, mi im… - Liibyx : Vorrei inondare di belle parole e sostenere Tommy. Sicuramente non potrà vedere ma è giusto diffondere un po’ d’amo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi: "Vorrei un uomo come Francesco Oppini accanto a me" - Grande Fratello VIP Video Mediaset Play ‘Gf Vip 5’, nella notte crisi per Tommaso Zorzi che vuole abbandonare la Casa: le motivazioni

'Gf Vip 5', nella notte crisi per Tommaso Zorzi che vuole abbandonare la Casa: le motivazioni. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.

Tommaso Zorzi di nuovi in crisi minaccia di lasciare il GF VIP 5: “Sono arrivato”

Nonostante i sorrisi e la felicità per aver superato la nomination, la puntata del 18 dicembre 2020 del Grande Fratello VIP 5 per Tommaso Zorzi non è stata affatto semplice. E infatti, alla fine della ...

'Gf Vip 5', nella notte crisi per Tommaso Zorzi che vuole abbandonare la Casa: le motivazioni. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Nonostante i sorrisi e la felicità per aver superato la nomination, la puntata del 18 dicembre 2020 del Grande Fratello VIP 5 per Tommaso Zorzi non è stata affatto semplice. E infatti, alla fine della ...