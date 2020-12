Tommaso Zorzi, crisi nella notte: “Voglio lasciare il GF Vip” – VIDEO (Di sabato 19 dicembre 2020) Accusa il colpo, Tommaso Zorzi. Dopo tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, l’influencer ha un grosso crollo nervoso. Cede ad una crisi di nervi Tommaso Zorzi. Nel corso della notte che ha portato a sabato 19 dicembre 2020, l’influencer si è reso protagonista di alcuni momenti di agitazione. ‘Recluso’ sin da metà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Accusa il colpo,. Dopo tre mesi di permanenzacasa del Grande Fratello, l’influencer ha un grosso crollo nervoso. Cede ad unadi nervi. Nel corso dellache ha portato a sabato 19 dicembre 2020, l’influencer si è reso protagonista di alcuni momenti di agitazione. ‘Recluso’ sin da metà L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Tommaso Zorzi in piena crisi “minaccia” di lasciare il Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Giulia Salemi lo rassicurano, ecco il video.

