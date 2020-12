Tiziano Ferro ricorda il suo dobermann: 'Con noi ha vissuto i quattro mesi più belli della sua vita' (Di sabato 19 dicembre 2020) ' Sono sicuro che con noi ha vissuto i quattro mesi più belli della sua vita '. Tiziano Ferro si commuove mentre ricorda Beau il suo dobermann scomparso quest'anno. Il cantante grande amante degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) ' Sono sicuro che con noi hapiùsua'.si commuove mentreBeau il suoscomparso quest'anno. Il cantante grande amante degli ...

MediasetPlay : La storia di un artista che da 20 anni ci emoziona con la sua musica... @TizianoFerro ?????? #Verissimo - Vale1Val91 : RT @trashchoc1: Comunque complimenti ai montatori perché sembra che Tiziano Ferro sia in studio mentre è in collegamento da casa?? #verissi… - TFBrasile : RT @rathielhelder: Tiziano Ferro è una persona splendida comunque, non ascolto la sua musica ma al livello umano proprio lo adoro - Vale1Val91 : RT @bimbadiziamara: @/autori potete fare in modo che Tiziano Ferro spunti a casa mia un giorno sì e l’altro pure? #Verissimo - Vale1Val91 : RT @Ri_Ghetto: TIZIANO FERRO SCOMPARSO E RIAPPARSO IN STUDIO URLO MA CHE TRASH #Verissimo -