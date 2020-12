TIZIANO FERRO/ "L'alcol? A 34 anni il mio fegato era al limite della cirrosi epatica" (Di sabato 19 dicembre 2020) TIZIANO FERRO torna ospite a Verissimo di Silvia Toffanin: dall'amore per Victor Allen all'ultimo disco di cover "Accetto miracoli - L'esperienza degli altri" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)torna ospite a Verissimo di Silvia Toffanin: dall'amore per Victor Allen all'ultimo disco di cover "Accetto miracoli - L'esperienza degli altri"

AuroraDangelo7 : RT @Ri_Ghetto: TIZIANO FERRO SCOMPARSO E RIAPPARSO IN STUDIO URLO MA CHE TRASH #Verissimo - marcoassante199 : Tiziano Ferro intervistato via ologramma a Verissimo C'è qualcosa che quest'uomo non può fare? #verissimo… - Monicavda83 : Silvia che fa scomparire e comparire Tiziano Ferro ?????????? #Verissimo - Aniretac8 : RT @Ri_Ghetto: TIZIANO FERRO SCOMPARSO E RIAPPARSO IN STUDIO URLO MA CHE TRASH #Verissimo - doluccia16 : Quando parlo di vivere con dignità la propria omosessualità, parlo di Tiziano Ferro. Ha sofferto, ha rischiato la s… -