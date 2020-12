Tiziano Ferro a Verissimo tra il dramma delle dipendenze e la famiglia come punto di riferimento: “Dobbiamo vivere di sogni” (Di sabato 19 dicembre 2020) Tiziano Ferro a Verissimo racconta la sua vita, a partire dalla scelta di dichiararsi omossessuale. L’artista di Latina si è anche soffermato sul periodo della dipendenza da alcool, che ha raccontato anche nel documentario concesso in esclusiva ad Amazon Prime. Silvia Toffanin gli chiede immediatamente come si senta e la risposta non lascia dubbi: “Per il periodo che stiamo vivendo, non posso lamentarmi. Dobbiamo appoggiarsi alle cose belle che abbiamo”. Tanti i video che hanno raccontato la sua carriera straordinaria, giunta fino ai confini del mondo. Una carriera costellata di successi ma anche dalle tante difficoltà caratteriali che l’hanno spinto a creare l’assurda dipendenza dall’alcool, dalla quale ha dichiarato di essere uscito completamente grazie a un’intensa terapia di recupero. I ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 dicembre 2020)racconta la sua vita, a partire dalla scelta di dichiararsi omossessuale. L’artista di Latina si è anche soffermato sul periodo della dipendenza da alcool, che ha raccontato anche nel documentario concesso in esclusiva ad Amazon Prime. Silvia Toffanin gli chiede immediatamentesi senta e la risposta non lascia dubbi: “Per il periodo che stiamo vivendo, non posso lamentarmi.appoggiarsi alle cose belle che abbiamo”. Tanti i video che hanno raccontato la sua carriera straordinaria, giunta fino ai confini del mondo. Una carriera costellata di successi ma anche dalle tante difficoltà caratteriali che l’hanno spinto a creare l’assurda dipendenza dall’alcool, dalla quale ha dichiarato di essere uscito completamente grazie a un’intensa terapia di recupero. I ...

kat_shadow83 : Tiziano Ferro scalda proprio il cuore. Non è fatto di carne; è fatto d'Amore. È Amore allo stato solido. #Verissimo - maryjjane_ : Tiziano Ferro è un poeta, quello che dice e che scrive ti arriva dritto al cuore #Verissimo - keeniallouiamh1 : RT @____clod: Tiziano Ferro: persona meravigliosa artista eccezionale ??. #Verissimo - Alessia061 : RT @lumos_e_nox: Tiziano Ferro è una di quelle persone BELLE, PROPRIO BELLE. Cioè è proprio un esempio da seguire secondo me. Al di la dell… - Novella_2000 : Tiziano Ferro non è in studio a Verissimo? I dubbi del pubblico: 'Sembra un ologramma!' Ecco come stanno le cose (V… -