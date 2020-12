Tiziano Ferro a Verissimo – “Ero terrorizzato” (Di sabato 19 dicembre 2020) Tiziano Ferro ritorna a Verissimo per parlare del suo passato e del suo vissuto intimo. Non è la prima volta che il cantautore si affaccia nel salotto di Silvia Toffanin, dove oggi ha ripercorso gli anni drammatici dell’alcolismo. Dettagli quasi inediti, di cui ha voluto parlare a lungo. “Una dipendenza che si mimetizza”, ha detto Tiziano Ferro, “la verità è che non riuscivo a smettere”. Sono stati anni difficili per l’artista, che alla fine è riuscito a ritornare alla luce grazie alla vicinanza dell’ex compagno. Tiziano Ferro a Verissimo, fra alcolismo e rinascita “No, non ho chiesto aiuto”, ha aggiunto, “ero terrorizzato”. Il suo ex compagno gli ha fatto comprendere che qualcosa non andava, ma questo non ha spinto il cantautore a ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020)ritorna aper parlare del suo passato e del suo vissuto intimo. Non è la prima volta che il cantautore si affaccia nel salotto di Silvia Toffanin, dove oggi ha ripercorso gli anni drammatici dell’alcolismo. Dettagli quasi inediti, di cui ha voluto parlare a lungo. “Una dipendenza che si mimetizza”, ha detto, “la verità è che non riuscivo a smettere”. Sono stati anni difficili per l’artista, che alla fine è riuscito a ritornare alla luce grazie alla vicinanza dell’ex compagno., fra alcolismo e rinascita “No, non ho chiesto aiuto”, ha aggiunto, “ero”. Il suo ex compagno gli ha fatto comprendere che qualcosa non andava, ma questo non ha spinto il cantautore a ...

GaeSime : Tiziano Ferro un po’ come mago Silvan ...appare e scompare #Verissimo ????? - miaohwa : mia cugina mi ha appena chiesto se voglio andare con lei al concerto di tiziano ferro - Alessia061 : RT @litsailor: non so più che parole usare per descrivere tiziano ferro Ne dovrebbero inventare di nuove perché gli aggettivi che abbiamo g… - Titti700 : RT @____clod: Tiziano Ferro: persona meravigliosa artista eccezionale ??. #Verissimo - Alessia061 : RT @luciarxx: Aggiungerei che il cane femmina di tiziano ferro buttato per la strada dopo 10 gravidanze è la madre dei vostri cuccioli di r… -