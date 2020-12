Ti svegli di notte sempre alla stessa ora? Ecco il segnale che il corpo ti sta mandando (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Secondo i precetti della Medicina Tradizionale Cinese, ogni organo del nostro organismo è collegato a una delle 24 ore presenti nella giornata, distinte in meridiani: ad essi è anche collegata una emozione in particolare. Se vi capita di svegliarvi di notte sempre nella stessa fascia oraria, potrebbe significare – per chi crede nella MTC – che il malfunzionamento di un organo o uno stato d’animo specifico stia agendo per mandarci dei segnali e migliorare la situazione psico-fisica. Per esempio, se vi coricate presto e vi ritrovate con gli occhi aperti tra le 21 e le 23, è l’apparato digerente ad essere appesantito, oppure è colpa dello stress e della sovreccitazione. Tra le 23 e l’una di notte, invece, è il periodo collegato ... Leggi su improntaunika (Di sabato 19 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Secondo i precetti della Medicina Tradizionale Cinese, ogni organo del nostro organismo è collegato a una delle 24 ore presenti nella giornata, distinte in meridiani: ad essi è anche collegata una emozione in particolare. Se vi capita diarvi dinellafasciaria, potrebbe significare – per chi crede nella MTC – che il malfunzionamento di un organo o uno stato d’animo specifico stia agendo per mandarci dei segnali e miglire la situazione psico-fisica. Per esempio, se vi coricate presto e vi ritrovate con gli occhi aperti tra le 21 e le 23, è l’apparato digerente ad essere appesantito, oppure è colpa dello stress e della sovreccitazione. Tra le 23 e l’una di, invece, è il periodo collegato ...

FelicioManzo : @GiovanniCagnol1 @Marco_Fila sogno un mondo dove il ppoppolo possa esprimere la propria volontà su ogni legge, prov… - ilva87161350 : @foresta233 Sei tu sicuro che siamo svegli? — Mi sembra che ancora dormiamo, sogniamo. (Sogno di una notte di mezza estate) Shakespeare - salamandralbero : @patriziadelice8 @_FaByAnA__ Sono 10 anni che dormo da solo, quando qualcuno divide il letto con me, durante la not… - fsassanelli11 : Quando ti svegli tranquilla perché Tommaso non è a rischio eliminazione ma scopri che durante la notte lui ha detto… - STYVLEVS94 : Andrò a dormire col terrore che Tommaso si svegli durante la notte per abbandonare #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : svegli notte Nova: «Guarito dal Covid anche grazie a chi mi vuole bene, mi sveglio la notte con il rumore del casco nella testa» Il Cittadino di Monza e Brianza Elisabetta Gregoraci disavventura nella notte. Inevitabile l’intervento dei pompieri

Elisabetta Gregoraci nella notte vive una brutta disavventura. Non sapendo cosa fare chiede aiuto. Inevitabile l'intervento dei pompieri ...

Elisabetta Gregoraci chiama i pompieri, paura nella notte: cosa è successo

Serata movimentata quella di ieri sera per la showgirl calabrese che ha avuto dovuto chiamare i soccorsi per aiutarla a causa di un piccolo imprevisto ...

Elisabetta Gregoraci nella notte vive una brutta disavventura. Non sapendo cosa fare chiede aiuto. Inevitabile l'intervento dei pompieri ...Serata movimentata quella di ieri sera per la showgirl calabrese che ha avuto dovuto chiamare i soccorsi per aiutarla a causa di un piccolo imprevisto ...