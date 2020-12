The Voice Senior: svelati gli 8 finalisti del talent di Antonella Clerici (Di sabato 19 dicembre 2020) The Voice Senior è giunto inesorabilmente alle battute finali. Dopo tre puntate dedicate alle Blind Audition, i coach del nuovo talent show di Rai Uno si sono dovuti passare una patata bollente decidendo chi dei loro sei “nonnini” in gioco era meritevole di accedere alla serata finale; vi ricordiamo che in via del tutto eccezionale, la finale di The Voice Senior andrà in onda domenica 20 dicembre, sempre in prima serata su Rai Uno. Dunque i Carrisi (Albano e Jasmine), Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno riascoltato i loro sei talenti selezionati nella fase precedente ma alla fine ne hanno dovuti salvare soltanto due. Su chi sono ricadute queste scelte? Chi sono gli otto finalisti di The Voice Senior? Scopriamolo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 dicembre 2020) Theè giunto inesorabilmente alle battute finali. Dopo tre puntate dedicate alle Blind Audition, i coach del nuovoshow di Rai Uno si sono dovuti passare una patata bollente decidendo chi dei loro sei “nonnini” in gioco era meritevole di accedere alla serata finale; vi ricordiamo che in via del tutto eccezionale, la finale di Theandrà in onda domenica 20 dicembre, sempre in prima serata su Rai Uno. Dunque i Carrisi (Albano e Jasmine), Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno riascoltato i loro seii selezionati nella fase precedente ma alla fine ne hanno dovuti salvare soltanto due. Su chi sono ricadute queste scelte? Chi sono gli ottodi The? Scopriamolo ...

zazoomblog : The Voice Senior 2020 Finalisti della prima edizione - #Voice #Senior #Finalisti #della - avndsuarpe : RT @PrimarySchoolT4: Anche se il ruolo del conduttore a The Voice è marginale, Antonella Clerici è riuscita a dare l'impronte sua. Cosa che… - LaNotiziaQuoti : FiniEliminato il direttore del rafting Marmore, che domenica però tornerà con gli eliminati ospite della finale. In… - zazoomblog : Hai brillato. La drammatica storia di Perla: Jasmine Carrisi commuove tutti a The Voice Senior - #brillato.… - annacustodero : @_GigiDAlessio_ grazieeeeeee Gigi per aver portato in finale per me il vincitore di The Voice Senior Marco Guerzoni… -