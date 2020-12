The Voice Senior, il padre di Giorgia attacca Loredana Bertè: «Sono deluso dalla tua poca umanità. Hai leso la mia professionalità» (Di sabato 19 dicembre 2020) Giulio Todrani - The Voice Senior Non esistono talent show senza polemiche. The Voice Senior sembrava esser riuscito a invertire la rotta ma dopo la semifinale in onda ieri sera su Rai 1 è arrivata la prima: questa mattina uno dei concorrenti, Giulio Todrani (è il padre della cantante Giorgia), ha attaccato via social la sua coach Lorendana Bertè, rea di non essersi fatta sentire dopo aver scoperto la positività al Coronavirus del suo ‘cantante’ ed averlo così eliminato dal programma. “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 dicembre 2020) Giulio Todrani - TheNon esistono talent show senza polemiche. Thesembrava esser riuscito a invertire la rotta ma dopo la semifinale in onda ieri sera su Rai 1 è arrivata la prima: questa mattina uno dei concorrenti, Giulio Todrani (è ildella cantante), hato via social la sua coach Lorendana, rea di non essersi fatta sentire dopo aver scoperto la positività al Coronavirus del suo ‘cantante’ ed averlo così eliminato dal programma. “Caratu sai benissimo tutti i problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e ...

