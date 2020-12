The Voice Senior, Giulio Todrani, positivo al Covid-19, canta da casa (VIDEO) (Di sabato 19 dicembre 2020) The Voice Senior: Giulio Todrani, il padre di Giorgia positivo al Covid-19 canta da casa “It’s not unusual” di Tom Jones. Puntata 18 dicembre 2020 (VIDEO). Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata The Voice Senior. Si trattava della semifinale, o meglio la fase dei Knockout, dove i talenti di ogni squadra si sono sfidati tra di loro in sfide a eliminazione diretta. Il coach di ogni squadra ha dovuto quindi scegliere due concorrenti, tra sei, da portare con se nella finale che andrà in onda domenica 20 dicembre su Rai 1. Nella puntata di ieri si è esibito Giulio Todrani, ma non era in studio, ecco perchè: Durante le registrazioni di ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 dicembre 2020) The, il padre di Giorgiaal-19da“It’s not unusual” di Tom Jones. Puntata 18 dicembre 2020 (). Ieri, venerdì 18 dicembre 2020, su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata The. Si trattava della semifinale, o meglio la fase dei Knockout, dove i talenti di ogni squadra si sono sfidati tra di loro in sfide a eliminazione diretta. Il coach di ogni squadra ha dovuto quindi scegliere due concorrenti, tra sei, da portare con se nella finale che andrà in onda domenica 20 dicembre su Rai 1. Nella puntata di ieri si è esibito, ma non era in studio, ecco perchè: Durante le registrazioni di ...

