The Voice Senior: Giulio Todrani, papà di Giorgia, contro Loredana Bertè (Di sabato 19 dicembre 2020) Giulio Todrani contro Loredana Bertè. All’indomani della semifinale di The Voice Senior, il papà della cantante Giorgia ha affidato a Twitter un lungo sfogo contro la sua coach, rea – a suo dire – di non essersi interessata del suo stato di salute una volta risultato positivo al coronavirus. Ma andiamo con ordine. Todrani ha partecipato al talent condotto da Antonella Clerici sui cantanti over 60, dimostrando di avere delle notevoli doti canore e arrivando fino alla semifinale di ieri alla quale, però, non ha potuto partecipare dal vivo perché costretto a casa dal Covid. La sua esibizione si è tenuta in collegamento da casa ed è piaciuta molto ai coach Al Bano e Loredana, che si sono ... Leggi su dilei (Di sabato 19 dicembre 2020). All’indomani della semifinale di The, ildella cantanteha affidato a Twitter un lungo sfogola sua coach, rea – a suo dire – di non essersi interessata del suo stato di salute una volta risultato positivo al coronavirus. Ma andiamo con ordine.ha partecipato al talent condotto da Antonella Clerici sui cantanti over 60, dimostrando di avere delle notevoli doti canore e arrivando fino alla semifinale di ieri alla quale, però, non ha potuto partecipare dal vivo perché costretto a casa dal Covid. La sua esibizione si è tenuta in collegamento da casa ed è piaciuta molto ai coach Al Bano e, che si sono ...

