The Voice Senior, Giulio Todrani contro Loredana Bertè: volano frecciatine social (FOTO) (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra Giulio Todrani e Loredana Bertè sono volate delle velenosissime frecciatine social dopo la puntata di ieri di The Voice Senior. L'artista era assente dallo studio a causa del Coronavirus, sta di fatto che si è esibito direttamente da casa. Prima della sua performance, però, la sua coach gli ha mandato un messaggio su Twitter che, a quanto pare, non è stato affatto gradito dal diretto interessato. Todrani, infatti, ha accusato la cantante di non aver dimostrato affatto solidarietà nei suoi confronti durante il suo periodo di malattia. I due, dunque, si son lanciati delle stoccate davvero pesanti che hanno generato molto sgomento sul web. Vediamo tutti i dettagli.

