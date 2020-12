The Voice Senior, decisi gli otto finalisti: la dura polemica di Giulio Todrani (Di sabato 19 dicembre 2020) Scelti gli otto finalisti del programma di Rai Uno “The Voice Senior” che domenica 20 daranno vita all’epilogo della competizione: polemica social per l’eliminazione di Giulio Todrani. I dettagli E’ andata in onda ieri sera, 18 dicembre, su Rai Uno la semifinale di “The Voice Senior” il nuovo talent show di Rai Uno condotto dalla sempre perfetta Antonella Clerici. Una serata dove i quattro giudici: Loredana Bertè, Clementino, il team Carrisi composto da Al Bano e dalla figlia Jasmine e Gigi D’Alessio. Ecco chi sono gli otto finalisti Ognuno doveva scegliere due tra i sei componenti della rosa con cui ha iniziato la competizione e la scelta non è stata davvero facile. ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) Scelti glidel programma di Rai Uno “The” che domenica 20 daranno vita all’epilogo della competizione:social per l’eliminazione di. I dettagli E’ andata in onda ieri sera, 18 dicembre, su Rai Uno la semifinale di “The” il nuovo talent show di Rai Uno conddalla sempre perfetta Antonella Clerici. Una serata dove i quattro giudici: Loredana Bertè, Clementino, il team Carrisi composto da Al Bano e dalla figlia Jasmine e Gigi D’Alessio. Ecco chi sono gliOgnuno doveva scegliere due tra i sei componenti della rosa con cui ha iniziato la competizione e la scelta non è stata davvero facile. ...

