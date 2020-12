The Voice Senior, Clementino oscura tutti e la Clerici è inarrestabile: i momenti cult della 4° puntata (Di sabato 19 dicembre 2020) The Voice Senior conquista ancora una volta il pubblico in prima serata grazie alla bravura dei concorrenti e a un cast stellare, con i giudici – Gigi D’Alessio, Jasmine e Al Bano Carrisi, Clementino e Loredana Bertè – e la conduttrice Antonella Clerici. momenti emozionati, risate e ricordi: lo show è un concentrato di emozioni e non stupisce che sia diventato un successo. Se lo scorso anno il programma aveva avuto qualche difficoltà, la nuova edizione con la Clerici ha raccolto ottime recensioni e ascolti. La semifinale non ha deluso le aspettative del pubblico e la conduttrice ha svelato i super finalisti che si affronteranno nell’ultima puntata per conquistare il premio dello show. Clementino oscura tutti – Ancora ... Leggi su dilei (Di sabato 19 dicembre 2020) Theconquista ancora una volta il pubblico in prima serata grazie alla bravura dei concorrenti e a un cast stellare, con i giudici – Gigi D’Alessio, Jasmine e Al Bano Carrisi,e Loredana Bertè – e la conduttrice Antonellaemozionati, risate e ricordi: lo show è un concentrato di emozioni e non stupisce che sia diventato un successo. Se lo scorso anno il programma aveva avuto qualche difficoltà, la nuova edizione con laha raccolto ottime recensioni e ascolti. La semifinale non ha deluso le aspettative del pubblico e la conduttrice ha svelato i super finalisti che si affronteranno nell’ultimaper conquistare il premio dello show.– Ancora ...

THEVOICE_ITALY : Rivivere le emozioni della Semifinale di #TheVoiceSenior ora è possibile e semplicissimo. Potete farlo qui ???????????? - mickvell_ : RT @flemmaxo16: mia mamma sta guardando the voice senior e una sta cantando splendido splendente, e io ripenso a questo?? - novellanews : RT @THEVOICE_ITALY: Rivivere le emozioni della Semifinale di #TheVoiceSenior ora è possibile e semplicissimo. Potete farlo qui ???????????? http… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’ Vs ‘#TheVoice Senior’: ecco chi ha vinto la terza gara di ascolti! - Oxir17 : RT @TvTalk_Rai: The Voice Senior: qual è il segreto del suo successo? Riporteremo l'opinione social sabato ore 15.00 su Rai3 a #tvtalk - #t… -