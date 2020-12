The Long Dark è il nuovo titolo gratuito di Epic Games Store per le prossime 24 ore (Di sabato 19 dicembre 2020) I regali di Epic Games Store continuano senza sosta: dopo Cities: Skylines e Oddworld Abe's Oddysee - New 'n' Tasty, siamo arrivati al terzo giorno di regali e al terzo titolo da riscattare in forma gratuita. Questa volta è il turno di The Long Dark, un titolo di genere survival, dotato anche di una corposa modalità storia, Wintermute, suddivisa ad episodi pubblicati separatamente. Sebbene manchino ancora tre capitoli alla conclusione della storia, composta complessivamente da cinque parti, i due episodi già presenti vi garantiranno oltre 15 ore di gioco. Naturalmente, se siete interessati solo alle pure e semplici meccaniche survival, potete divertirvi con la modalità sopravvivenza, costantemente aggiornata e in grado di offrirvi una sfida ardua dietro ogni ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 dicembre 2020) I regali dicontinuano senza sosta: dopo Cities: Skylines e Oddworld Abe's Oddysee - New 'n' Tasty, siamo arrivati al terzo giorno di regali e al terzoda riscattare in forma gratuita. Questa volta è il turno di The, undi genere survival, dotato anche di una corposa modalità storia, Wintermute, suddivisa ad episodi pubblicati separatamente. Sebbene manchino ancora tre capitoli alla conclusione della storia, composta complessivamente da cinque parti, i due episodi già presenti vi garantiranno oltre 15 ore di gioco. Naturalmente, se siete interessati solo alle pure e semplici meccaniche survival, potete divertirvi con la modalità sopravvivenza, costantemente aggiornata e in grado di offrirvi una sfida ardua dietro ogni ...

Eurogamer_it : #TheLongDark è il nuovo titolo gratuito di Epic Games Store per le prossime 24 ore. - Asgard_Hydra : Epic Games Store: The Long Dark è il gioco gratis PC del 19 dicembre - infoitscienza : Epic Games Store: The Long Dark è il gioco gratis PC del 19 dicembre - infoitscienza : 15 giorni di Giochi GRATIS su Epic Games Store: oggi The Long Dark - Gamestormit : ? The Long Dark è disponibile gratuitamente su PC ?? -