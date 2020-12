Tg Agricoltura, edizione del 19 dicembre 2020 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tre uliveti con 1000 piante circa nella maremma laziale, fra Farnese e Pianiano, il cuore del regno della cultivar caninese. Qui cresce la materia prima che da 20 anni è l’essenza dell’azienda agricola Monte Maria, nata due generazioni fa come allevamento di bestiame poi convertita all’olivicoltura sotto la guida di Giovanni. LA FILIERA DEL POLLO CIOCIARO AI PIEDI DEI MONTI LEPINI Leggi su dire (Di sabato 19 dicembre 2020) Tre uliveti con 1000 piante circa nella maremma laziale, fra Farnese e Pianiano, il cuore del regno della cultivar caninese. Qui cresce la materia prima che da 20 anni è l’essenza dell’azienda agricola Monte Maria, nata due generazioni fa come allevamento di bestiame poi convertita all’olivicoltura sotto la guida di Giovanni. LA FILIERA DEL POLLO CIOCIARO AI PIEDI DEI MONTI LEPINI

OasiSociale : RT @coop_Kairos: ????#Formazione #FAD ?????????? Per progettare il #Sociale in #Agricoltura Il Master in #AgricolturaSociale?????? di @IadScuola -… - SalvPirozzi : RT @coop_Kairos: ????#Formazione #FAD ?????????? Per progettare il #Sociale in #Agricoltura Il Master in #AgricolturaSociale?????? di @IadScuola -… - coop_Kairos : ????#Formazione #FAD ?????????? Per progettare il #Sociale in #Agricoltura Il Master in #AgricolturaSociale?????? di… - agronotizie : Premio Filippo Re: pubblicato il bando della seconda edizione - agamb3r : RT @cspadoni: Premio Filippo Re alla seconda edizione! Quest’anno: focus sul binomio Ambiente + Agricoltura -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura edizione Tg Agricoltura, edizione del 12 dicembre 2020 - DIRE.it Dire Banca agricola popolare di Ragusa. ?Autorizzazione del Fondo di solidarietà

La disponibilità del Fondo, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del 27 giugno 2020 e giusta autorizzazione della Banca d’Italia, è stata incrementata da Euro 600.000 ad Euro 1.500 ...

A Limena edizione straordinaria natalizia del mercato di Campagna Amica

Edizione straordinaria, in veste natalizia ... Il mercato domenicale di Limena viene riproposto su iniziativa del Comune – Assessorato all’agricoltura, di Coldiretti Campagna Amica Padova e della Pro ...

La disponibilità del Fondo, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del 27 giugno 2020 e giusta autorizzazione della Banca d’Italia, è stata incrementata da Euro 600.000 ad Euro 1.500 ...Edizione straordinaria, in veste natalizia ... Il mercato domenicale di Limena viene riproposto su iniziativa del Comune – Assessorato all’agricoltura, di Coldiretti Campagna Amica Padova e della Pro ...