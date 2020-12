Testamento biologico, il Tribunale di Napoli ha stabilito che i Comuni non possono rifiutarlo. Ma tre anni dopo la legge fanno ostruzionismo (Di sabato 19 dicembre 2020) I Comuni non possono rifiutarsi di ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Nelle stesse ore in cui in Spagna, i deputati hanno approvato il testo di legge sull’eutanasia, che ora deve passare attraverso l’ok del Senato, nel nostro Paese, a tre anni dall’approvazione della legge sul bioTestamento capita ancora che cittadini siano costretti a fare ricorso al giudice solo per poter depositare le DAT e fornire così indicazioni sui trattamenti sanitari a cui in caso di necessità potrà o non potrà essere sottoposto. È accaduto a un cittadino campano, ma il Tribunale di Napoli ha ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune capoluogo di ricevere l’atto di disposizione anticipata di trattamento per scrittura privata” e, quindi, “di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Inonrifiutarsi di ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Nelle stesse ore in cui in Spagna, i deputati hanno approvato il testo disull’eutanasia, che ora deve passare attraverso l’ok del Senato, nel nostro Paese, a tredall’approvazione dellasul biocapita ancora che cittadini siano costretti a fare ricorso al giudice solo per poter depositare le DAT e fornire così indicazioni sui trattamenti sanitari a cui in caso di necessità potrà o non potrà essere sottoposto. È accaduto a un cittadino campano, ma ildiha ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune capoluogo di ricevere l’atto di disposizione anticipata di trattamento per scrittura privata” e, quindi, “di ...

machesipole : @cremino01 Pro e fatto anche testamento biologico per donarli?? - alemi1715 : @cremino01 Assolutamente PRO. Anzi, ogni tanto mi ricordo che dovrei fare il testamento biologico...mi devo decidere. - DonatoSaliola : RT @ass_coscioni: 'In questi giorni la legge sul biotestamento compie 3 anni. La sua approvazione rappresentò una svolta a favore del prin… - Janus0148 : RT @ass_coscioni: 'In questi giorni la legge sul biotestamento compie 3 anni. La sua approvazione rappresentò una svolta a favore del prin… - ass_coscioni : 'In questi giorni la legge sul biotestamento compie 3 anni. La sua approvazione rappresentò una svolta a favore de… -

Ultime Notizie dalla rete : Testamento biologico Testamento biologico, ancora troppi ostacoli a tre anni dalla legge L'HuffPost Testamento biologico, ancora troppi ostacoli a tre anni dalla legge

La legge sul testamento biologico compie tre anni in questi giorni, in un momento storico estremamente difficile, che rende ancora più complicato parlare di fine vita. Eppure, è impossibile non ...

Testamento biologico, associazione Coscioni: i comuni non lo possono rifiutare

Un cittadino di Napoli che si era visto rifiutare dall'Ufficiale di Stato Civile del suo Comune il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T) si è rivolto, con il patrocinio del ...

La legge sul testamento biologico compie tre anni in questi giorni, in un momento storico estremamente difficile, che rende ancora più complicato parlare di fine vita. Eppure, è impossibile non ...Un cittadino di Napoli che si era visto rifiutare dall'Ufficiale di Stato Civile del suo Comune il ricevimento di una Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T) si è rivolto, con il patrocinio del ...