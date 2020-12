Terremoto oggi 19 dicembre Reggio Calabria: avvertita scossa magnitudo 3.9 (Di sabato 19 dicembre 2020) Terremoto oggi 19 dicembre Reggio Calabria, avvertita scossa magnitudo 3.9 Questa mattina, 19 dicembre 2020, è stata avvertita una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 alle ore 11:57 in provincia di Reggio Calabria con epicentro a 8 chilometri da Roccaforte del Greco e ipocentro a 18 chilometri di profondità. Poco dopo, intorno alle 12:12, è stata avvertita una seconda scossa di assestamento di magnitudo 2.6 registrata nella stessa zona. La scossa è stata avvertita dalla popolazione sia a Reggio Calabria che a Messina. ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020)193.9 Questa mattina, 192020, è stataunadidi3.9 alle ore 11:57 in provincia dicon epicentro a 8 chilometri da Roccaforte del Greco e ipocentro a 18 chilometri di profondità. Poco dopo, intorno alle 12:12, è statauna secondadi assestamento di2.6 registrata nella stessa zona. Laè statadalla popolazione sia ache a Messina. ...

