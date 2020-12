Terremoto in Calabria oggi 19 dicembre 2020 (Di sabato 19 dicembre 2020) La terra continua a tremare. Una forte scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita questa mattina in Calabria: alle 6:37 di questa mattina la prima di magnitudo 2.8 con epicentro a 8 km NE Roccaforte del Greco (RC), 27 km da Reggio Calabria e la seconda poco prima di 12 di 3.9. Ipocentro a una profondità di 18 km. Evento sismico del 19 dicembre 2020, Ml 3.9, in provincia di Reggio Calabria https://t.co/a3MpMAlhTu — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 19, 2020 Terremoto Calabria 19 dicembre 2020 La terra è tornata a tremare oggi, 19 dicembre 2020, in Calabria. Tantissime persone hanno avvertito il Terremoto ed infatti su Twitter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) La terra continua a tremare. Una forte scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita questa mattina in: alle 6:37 di questa mattina la prima di magnitudo 2.8 con epicentro a 8 km NE Roccaforte del Greco (RC), 27 km da Reggioe la seconda poco prima di 12 di 3.9. Ipocentro a una profondità di 18 km. Evento sismico del 19, Ml 3.9, in provincia di Reggiohttps://t.co/a3MpMAlhTu — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 19,19La terra è tornata a tremare, 19, in. Tantissime persone hanno avvertito iled infatti su Twitter ...

