Terremoto a Napoli | la terra trema | paura tra la popolazione

Leggi su serieanews

(Di domenica 20 dicembre 2020), più precisamente ai Campi Flegrei. Un forte boato ha messo in allarme i cittadini: due scosse di breve intensità, magnitudo sotto i 2. Una scossa diha fatto spaventare gli abitanti di. Poco prima delle 23 di oggi, in città, è stata avvertita dai cittadini. Sabato 19 dicembre, in tarda Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.