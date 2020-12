cronaca_news : Teramo, un'intera famiglia sterminata dal Covid: madre, padre e figlio - planetpaul65 : RT @fanpage: Una intera famiglia sterminata dal #covid_19 - StefaniaFalone : RT @fanpage: Una intera famiglia sterminata dal #covid_19 - MariaAversano1 : RT @fanpage: Una intera famiglia sterminata dal #covid_19 - Noe_Urdangaray : RT @fanpage: Una intera famiglia sterminata dal #covid_19 -

Una famiglia sterminata dal Covid-19. E’ successo a Campli, in provincia di Teramo, dove un intero nucleo familiare composto da tre persone, tutti adulti, è stato contagiato dal ...Una delle storie più drammatiche in questa seconda ondata del Covid in Italia. Un'intera famiglia sterminata dal virus. Madre, padre e figlio. La tragedia, raccontata dal quotidiano Il Centro, è ...