Teramo | famiglia distrutta dal Covid | in 10 giorni morti padre | madre e figlio

(Di sabato 19 dicembre 2020) A Campli, in provincia di, il coronavirus si è portato via un'intera. In 10, sono. Il primo ad andarsene, l'8 dicembre, è stato Giovanni Malaspina, ...

A Campli, in provincia di Teramo, il coronavirus si è portato via un’intera famiglia. In 10 giorni, sono morti padre, madre e figlio. Il primo ad andarsene, l'8 dicembre, è stato Giovanni Malaspina, 8 ...Covid stermina un'intera famiglia: in 10 giorni muoiono padre, madre e figlio. Il figlio era un dipendente dell'Agenzia delle Entrate ...