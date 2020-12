Tennis | Dominic Thiem in tribunale | l’ex allenatore chiede 450mila euro Si cerca un accordo

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020)viene da un ottimo 2020. Ilta austriaco, seppur giocando poche partite, ha finalmente conquistato il suo primo Slam in carriera uscendo vincitore dall’ultimo US Open ed è arrivato per la seconda volta infila all’ultimo atto delle ATP Finals, dando l’impressione di potersi finalmente imporre come possibile numero uno delle classifiche mondiali nel prossimo futuro. Quest’anno ha però regalato anche una nota negativa, rappresentata dalla causa intentata nei suoi confronti dalGünter Bresnik per una cifra che si attesta sui. I due hanno interrotto un sodalizio durato diciotto anni, da quando l’odierno numero 3 al mondo aveva soltanto otto anni: dopo la separazione, avvenuta nell’aprile 2019, i rapporti si sono deteriorati ...