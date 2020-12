Suarez ammette: sapevo dei contenuti dell'esame di italiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Svolta nelle indagini sull'esame-farsa del calciatore uruguaiano Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana nel settembre scorso. Ascoltato oggi come persona informata dei fatti dai magistrati ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) Svolta nelle indagini sull'-farsa del calciatore uruguaiano Luisper ottenere la cittadinanza italiana nel settembre scorso. Ascoltato oggi come persona informata dei fatti dai magistrati ...

