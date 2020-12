Suarez ammette: “Conoscevo i contenuti dell’esame per la cittadinanza italiana” (Di sabato 19 dicembre 2020) Suarez ammette di aver saputo le domande in anticipo Torna a far parlare Luis Suarez, che lo scorso settembre aveva svolto l’esame per ottenere la cittadinanza italiana ed era stato accusato di aver barato. A distanza di mesi, il calciatore uruguaiano è stato sentito dalla Procura di Perugia come persona informata dei fatti. I magistrati di Perugia indagano sull’esame “farsa”, sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia. La deposizione è avvenuta in spagnolo, il calciatore è intervenuto in videoconferenza e, durante il colloquio con i magistrati, è stato assistito dal manager e dall’avvocato. Come specifica l’Ansa, pare che Suarez abbia confermato di aver conosciuto i contenuti della prova prima di sostenere l’esame. Cos’era successo? Facciamo un passo indietro e ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020)di aver saputo le domande in anticipo Torna a far parlare Luis, che lo scorso settembre aveva svolto l’esame per ottenere laed era stato accusato di aver barato. A distanza di mesi, il calciatore uruguaiano è stato sentito dalla Procura di Perugia come persona informata dei fatti. I magistrati di Perugia indagano sull’esame “farsa”, sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia. La deposizione è avvenuta in spagnolo, il calciatore è intervenuto in videoconferenza e, durante il colloquio con i magistrati, è stato assistito dal manager e dall’avvocato. Come specifica l’Ansa, pare cheabbia confermato di aver conosciuto idella prova prima di sostenere l’esame. Cos’era successo? Facciamo un passo indietro e ...

