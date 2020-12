Su Repubblica il caso di Letesenbet Gidey, primatista dei 5mila metri dispersa nel Tigri in guerra (Di sabato 19 dicembre 2020) Su Repubblica il caso di Letesenbet Gidey, 22 anni, primatista mondiale dei 5mila metri, medaglia d’argento ai mondiali di Doha nei 10mila. E’ la regina del mezzofondo, ma è scomparsa nel Tigrai in guerra. Di lei non ci sono più tracce. In Tigrai è guerra tra l’esercito federale etiope e le forze locali (Tplf) che governano la zona. Almeno 30mila persone sono in fuga verso il Sudan. Gidey era attesa sempre a Valencia per una mezza maratona, ma non è mai salita sull’aereo che doveva portarla in Europa. L’organizzatore spagnolo della gara, Marc Roig, dichiara: «È da metà novembre che non abbiamo più sue notizie. La città di Mekelle, capitale del Tigrai, sembra sia stata riconquistata dalle forze governative, ma le linee ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Suildi, 22 anni,mondiale dei, medaglia d’argento ai mondiali di Doha nei 10mila. E’ la regina del mezzofondo, ma è scomparsa nel Tigrai in. Di lei non ci sono più tracce. In Tigrai ètra l’esercito federale etiope e le forze locali (Tplf) che governano la zona. Almeno 30mila persone sono in fuga verso il Sudan.era attesa sempre a Valencia per una mezza maratona, ma non è mai salita sull’aereo che doveva portarla in Europa. L’organizzatore spagnolo della gara, Marc Roig, dichiara: «È da metà novembre che non abbiamo più sue notizie. La città di Mekelle, capitale del Tigrai, sembra sia stata riconquistata dalle forze governative, ma le linee ...

