Stretta di Natale, il decreto in Gazzetta ufficiale: ecco a chi spettano i nuovi contributi a fondo perduto e quanti soldi arriveranno (Di sabato 19 dicembre 2020) Un contributo a fondo perduto uguale a quello ricevuto in estate sulla base del decreto Rilancio. Dunque inferiore alla cifra ottenuta invece per il mese di novembre con i decreti Ristori, che ai ristoranti e ai bar hanno destinato un aiuto doppio rispetto a quello precedente. E’ quanto prevede il nuovo decreto legge sulle restrizioni natalizie anti Covid varato dal governo venerdì sera. Come rivendicato dal premier Giuseppe Conte, il provvedimento prevede (a valere sui soldi stanziati con i decreti Ristori) 645 milioni per gli esercizi costretti a chiudere dal 24 dicembre al 7 gennaio, decisione che ribalta quanto previsto dal dpcm del 3 dicembre in base al quale nei giorni di Natale, Capodanno e Santo Stefano i ristoranti avrebbero potuto aprire a pranzo. In particolare 455 milioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Un contributo auguale a quello ricevuto in estate sulla base delRilancio. Dunque inferiore alla cifra ottenuta invece per il mese di novembre con i decreti Ristori, che ai ristoranti e ai bar hanno destinato un aiuto doppio rispetto a quello precedente. E’ quanto prevede il nuovolegge sulle restrizioni natalizie anti Covid varato dal governo venerdì sera. Come rivendicato dal premier Giuseppe Conte, il provvedimento prevede (a valere suistanziati con i decreti Ristori) 645 milioni per gli esercizi costretti a chiudere dal 24 dicembre al 7 gennaio, decisione che ribalta quanto previsto dal dpcm del 3 dicembre in base al quale nei giorni di, Capodanno e Santo Stefano i ristoranti avrebbero potuto aprire a pranzo. In particolare 455 milioni ...

