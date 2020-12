Stati Uniti | autorizzano il vaccino Moderna | acquistate le prime dosi

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 19 dicembre 2020) Glidopo aver dato l’autorizzazione per ilPfizer-BioNTech hanno dato l’ok per un secondosviluppato dall’azienda statunitense. Anche in questo caso la procedura è stata velocizzata senza aspettare di completare tutti i processi necessari per l’approvazione vera e propria ma che dicono sarà ultimata nei prossimi mesi.Sarebbero pronte già 6 milioni die 200 milioni sono state ordinate. Ildella Pfizer intanto procede la sua distribuzione prima al personale sanitario e poi ai soggetti fragili e anziani. Così come per quello Pfizer anche ilsubirà le stesse identiche procedure appena verranno ...