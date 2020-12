Stasera in tv Rai, l’offerta dei canali: cosa andrà in onda (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi sarà trasmesso un palinsesto molto interessante. Scopriamo cosa andrà in onda Stasera in tv sulla Rai per accontentare il pubblico. Stasera in tv sulla Rai andrà in onda una programmazione varia per cercare di accontentare la richiesta da parte di un pubblico esigente. In onda su Rai 1 ci sarà una puntata di I Leggi su youmovies (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Oggi sarà trasmesso un palinsesto molto interessante. Scopriamoinin tv sulla Rai per accontentare il pubblico.in tv sulla Raiinuna programmazione varia per cercare di accontentare la richiesta da parte di un pubblico esigente. Insu Rai 1 ci sarà una puntata di I

zazoomblog : Finale di serie di Criminal Minds e di stagione per SWAT 3 stasera su Rai 2 sabato 19 dicembre - #Finale #serie… - Gabrigrifo1 : Ma #Conte era quello su RAI 3? Ah si? bene stasera è stato più credibile e chiaro del solito #Dpcm - lorenzo_rossi77 : @ladoria1 Stasera c'è il Giudizio Universale? Su Rai Uno? Com'è che non so mai nulla? ?? - RoccoGulli : @AndreMongeRosso Assolutamente NO! Stasera scommetto che perderà contro il #GFVIP, che non ha interrotto affatto la… - digraziamarieli : RT @Raiofficialnews: #LAllieva3, il finale di stagione: stasera alle 21.25 su @RaiUno con @LinoGuanciale e Alessandra Mastronardi. La trama… -