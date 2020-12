Speciale I soliti Ignoti per chiudere la maratona Telethon stasera su Rai 1 (Di sabato 19 dicembre 2020) Continua la maratona della Rai dedicata a Telethon, anche in questo 2020 funesto, si è cercato di dare una mano alla ricerca. Non bastano mai gli studi scientifici per provare a combattere le malattie genetiche e in questi mesi più che mai, abbiamo capito quanto sia importante avere degli esperti negli ospedali, nelle strutture sanitarie, pronte a salvare vite umane. E i ricercatori di Telethon lo fanno studiando, e cercando ogni genere di cura anche per le malattie più rare e meno conosciute. Anche quest’anno sarà “soliti Ignoti – Il Ritorno”, con una puntata Speciale in onda sabato 19 dicembre alle 20.35 in diretta su Rai1, a chiudere la maratona benefica dedicata a Telethon. Amadues ormai sempre più volto di Rai 1, ci farà compagnia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 dicembre 2020) Continua ladella Rai dedicata a, anche in questo 2020 funesto, si è cercato di dare una mano alla ricerca. Non bastano mai gli studi scientifici per provare a combattere le malattie genetiche e in questi mesi più che mai, abbiamo capito quanto sia importante avere degli esperti negli ospedali, nelle strutture sanitarie, pronte a salvare vite umane. E i ricercatori dilo fanno studiando, e cercando ogni genere di cura anche per le malattie più rare e meno conosciute. Anche quest’anno sarà “– Il Ritorno”, con una puntatain onda sabato 19 dicembre alle 20.35 in diretta su Rai1, alabenefica dedicata a. Amadues ormai sempre più volto di Rai 1, ci farà compagnia ...

