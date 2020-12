Southampton-Manchester City (sabato, ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 19 dicembre 2020) Pep Guardiola comincia nuovamente a dover usare il binocolo per vedere il rivale Klopp che, con la classifica di sabato mattina, lo precede di otto lunghezze. Il Man City però ha giocato una partita in meno per cui siamo ancora in una situazione recuperabile ma senza concedersi troppi passi falsi da qui alla fine. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 19 dicembre 2020) Pep Guardiola comincia nuovamente a dover usare il binocolo per vedere il rivale Klopp che, con la classifica dimattina, lo precede di otto lunghezze. Il Manperò ha giocato una partita in meno per cui siamo ancora in una situazione recuperabile ma senza concedersi troppi passi falsi da qui alla fine. Il InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Southampton-Manchester City (sabato, ore 16:00): formazioni ufficiali, - Togar81769179 : Domani trasferta difficile per il Manchester City a Southampton.Guardiola però in conferenza stampa,rispondendo ad… - CinqueNews : Southampton-Manchester City: numeri e statistiche - Fantacalciok : Southampton – Manchester City: diretta live, risultato in tempo reale -