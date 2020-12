Sondaggio Pagnoncelli, botto Berlusconi. "Mai così in alto da mesi", è ufficiale: Forza Italia ancora al centro di tutto (Di sabato 19 dicembre 2020) Silvio Berlusconi torna al centro della politica. L'aver dato un colpo alla botte e uno al cerchio sembra aver premiato Forza Italia. Stando all'ultimo Sondaggio fornito da Nando Pagnoncelli il partito del Cavaliere è in netta risalita. Gli azzurri toccano quota 9,3 per cento in termini di gradimento, il valore più elevato da giugno dello scorso anno. Una cifra che, dopo i periodi bui, non può che sorprendere. Dalle rilevazioni di Ipsos Italia diffuse sul Corriere si vede Berlusconi cresce dell'1,3 per cento. Festeggia ma non troppo l'alleato Matteo Salvini. Seppure infatti la Lega vanti un bel primo posto rispetto a tutte le forze politiche, nella giornata di sabato 19 dicembre perde il 2 per cento. Il Carroccio si ferma così al 23,5. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Silviotorna aldella politica. L'aver dato un colpo alla botte e uno al cerchio sembra aver premiato. Stando all'ultimofornito da Nandoil partito del Cavaliere è in netta risalita. Gli azzurri toccano quota 9,3 per cento in termini di gradimento, il valore più elevato da giugno dello scorso anno. Una cifra che, dopo i periodi bui, non può che sorprendere. Dalle rilevazioni di Ipsosdiffuse sul Corriere si vedecresce dell'1,3 per cento. Festeggia ma non troppo l'alleato Matteo Salvini. Seppure infatti la Lega vanti un bel primo posto rispetto a tutte le forze politiche, nella giornata di sabato 19 dicembre perde il 2 per cento. Il Carroccio si fermaal 23,5. ...

GruppoFICamera : Chi voterebbero, oggi, gli italiani? La serietà e la concretezza del Presidente Silvio @Berlusconi vengono premiate… - Libero_official : #Berlusconi vede il #sondaggio di Nando #Pagnoncelli e festeggia: #ForzaItalia al 9,3%, le ultime rilevazioni di… - giuliog : RT @dariodivico: Sondaggio di Pagnoncelli- Conte sale, il governo no. Lega in calo, cresce Forza Italia @corriere - dariodivico : Sondaggio di Pagnoncelli- Conte sale, il governo no. Lega in calo, cresce Forza Italia @corriere - enzomazza : @1972book Quando leggi che sondaggio Pagnoncelli da in crescita Conte e Speranza capisci tutto e ti arrendi. Una complicità consapevole. -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Pagnoncelli Sondaggio Pagnoncelli, "quale leader sta facendo meglio?": Matteo Renzi fermo al 2%, clamorosa bocciatura Liberoquotidiano.it Ultimo sondaggio politico, cala gradimento per il governo ma ripresa per Conte

Alcuni dati interessanti emergono dall'ultimo sondaggio politico tra i quali spicca il calo di popolarità per il governo ma non per il suo Premier ...

Il sondaggio Ipsos di dicembre evidenzia un calo di gradimento per il governo

I nuovi orientamenti secondo l'ultimo sondaggio politico di Pagnoncelli evidenziano un calo di gradimento per il governo ma non per il suo Premier ...

Alcuni dati interessanti emergono dall'ultimo sondaggio politico tra i quali spicca il calo di popolarità per il governo ma non per il suo Premier ...I nuovi orientamenti secondo l'ultimo sondaggio politico di Pagnoncelli evidenziano un calo di gradimento per il governo ma non per il suo Premier ...