Sondaggio Ipsos | aumenta ancora il gradimento del premier Conte La Lega arretra di due punti | Forza Italia e M5s salgono di uno

(Di sabato 19 dicembre 2020), a dicembre, ildelGiuseppe. Stando all’ultimomensile diper il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio ha guadagnato duerispetto a novembre, quando si era invertito il trend negativo iniziato a ottobre. E la sua popolarità va in controtendenza rispetto alla valutazione nei confronti dell’intero esecutivo, chedi 3proseguendo nel calo che va avanti da settembre. Il motivo, secondo il fondatore dell’istituto Nando Pagnoncelli, le nuove misure anti contagio “sono giudicate da molti cittadini ondivaghe, troppo o troppo poco restrittive”, causando “disorientamento” nei cittadini. E pesano anche le tensioni interne alla maggioranza. Per ...

Per Forza Italia arriva un'ottima notizia: la crescita continua e adesso sfiora il 10%. È questo ciò che emerge dall'ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera, che conferma il buon periodo ...