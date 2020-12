Sondaggi politici, torna a scendere la Lega. Male anche il M5S, il centrodestra saldamente maggioranza (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo la lieve risalita della scorsa settimana, la Lega torna a perdere consensi. Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, il Carroccio registrerebbe un calo dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Se ci si recasse oggi alle urne, la Lega conquisterebbe il 23,7% delle preferenze. Una percentuale sufficiente al partito di Matteo Salvini per restare L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo la lieve risalita della scorsa settimana, laa perdere consensi. Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, il Carroccio registrerebbe un calo dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Se ci si recasse oggi alle urne, laconquisterebbe il 23,7% delle preferenze. Una percentuale sufficiente al partito di Matteo Salvini per restare L'articolo NewNotizie.it.

