Sofia Goggia trionfa nella 2^ discesa in Val d'Isere

VAL d'Isere (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia trionfa nella seconda discesa libera di Val d'Isere, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. L'azzurra, salita ieri sul podio con il secondo tempo dietro a Corinne Suter, ferma il cronometro in 1'44?70 e arriva davanti all'atleta svizzera (+0?24). Alle spalle di Suter c'è l'americana Breezy Johnson (terza a +0?27) che chiude nella stessa posizione della discesa di ieri. Tanti piazzamenti nelle prime 30 per le altre italiane: Elena Curtoni archivia la propria discesa in quindicesima piazza, poco meglio della giovane Laura Pirovano, diciassettesima. Ventiquattresimo crono per Francesca Marsaglia, mentre Nadia Delago fa segnare il ventinovesimo tempo.

