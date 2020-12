Shopping e movida, un esercito di vigili per vegliare sull'ultimo weekend rovente prima delle limitazioni (Di sabato 19 dicembre 2020) ANCONA - Sarà super-blindata Ancona . Parola di Liliana Rovaldi , che in due giorni metterà in campo una settantina di agenti. La comandante della Polizia municipale dorica stringe la rete dei ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 19 dicembre 2020) ANCONA - Sarà super-blindata Ancona . Parola di Liliana Rovaldi , che in due giorni metterà in campo una settantina di agenti. La comandante della Polizia municipale dorica stringe la rete dei ...

ANCONA - Sarà super-blindata Ancona. Parola di Liliana Rovaldi, che in due giorni metterà in campo una settantina di agenti. La comandante della Polizia municipale dorica stringe ...

Controlli e tolleranza zero nell'ultimo weekend “libero”: assembramenti e mascherine indossate male, si rischia la multa

È partito senza assembramenti pericolosi, a Lecce, il secondo weekend che, grazie alla libertà di movimento tra Comuni data dal ritorno in zona gialla, si è potuto dedicare allo shopping ... oltre ...

ANCONA - Sarà super-blindata Ancona. Parola di Liliana Rovaldi, che in due giorni metterà in campo una settantina di agenti. La comandante della Polizia municipale dorica stringe ...È partito senza assembramenti pericolosi, a Lecce, il secondo weekend che, grazie alla libertà di movimento tra Comuni data dal ritorno in zona gialla, si è potuto dedicare allo shopping ... oltre ...