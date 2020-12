Serie B, un punto a testa per Venezia e Spal: al Penzo finisce 0-0 (Di sabato 19 dicembre 2020) Venezia-Spal si è conclusa 0-0. La sfida tra quinta e quarta del campionato di Serie B non ha regalato molte emozioni, malgrado sia stata una gara molto intensa. Nel primo tempo maggiore pressione della squadra di Zanetti, che colpisce un palo con Aramu. Nella ripresa la Spal si vede un po’ di più dalle parti di Lezzerini rispetto alla prima frazione e al 36? Dickmann avrebbe l’occasione per segnare, ma manda a lato. Foto: logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020)si è conclusa 0-0. La sfida tra quinta e quarta del campionato diB non ha regalato molte emozioni, malgrado sia stata una gara molto intensa. Nel primo tempo maggiore pressione della squadra di Zanetti, che colpisce un palo con Aramu. Nella ripresa lasi vede un po’ di più dalle parti di Lezzerini rispetto alla prima frazione e al 36? Dickmann avrebbe l’occasione per segnare, ma manda a lato. Foto: logoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NetflixIT : Le fasi della vita di chi guarda le serie: 1) Ho trovato una serie nuova 2) Oh no l’ho già finita 3) Quando esce l… - big_chiara : @xyepiei Stuoendo è stato bellissimo! Ad un certo punto credevo che stavo guardando un film di star wars e non la s… - TgrVeneto : Contro la capolista un buon punto per i gialloblù rimasti in dieci per gli ultimi 25 minuti. #IoSeguoTgr #Calcio… - CrovellaAntonio : @leone52641 Sicuro, arrivati a questo punto vogliamo stare piu' tranquilli non va bene chiudere di forza sempre le… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Lazio, il punto sulle scelte di #Inzaghi dopo la rifinitura -

Ultime Notizie dalla rete : Serie punto Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C, 15° giornata d'andata | NewTuscia Un punto per la Castellanzese: 1-1 a Chieri

I neroverdi conquistano un buon punto in Piemonte grazie alla rete ad inizio ripresa di Bigotto che recupera lo svantaggio iniziale ...

L'Empoli riprende il Chievo e resta in vetta da solo. Crolla il Lecce

I toscani pareggiano (1-1) al Bentegodi e mantengono un punto di vantaggio sulla Salernitana. Clamoroso tonfo interno (0-3) dei salentini con il Pisa. In coda ...

I neroverdi conquistano un buon punto in Piemonte grazie alla rete ad inizio ripresa di Bigotto che recupera lo svantaggio iniziale ...I toscani pareggiano (1-1) al Bentegodi e mantengono un punto di vantaggio sulla Salernitana. Clamoroso tonfo interno (0-3) dei salentini con il Pisa. In coda ...