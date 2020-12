Serie B | slitta Reggina-Cittadella | diversi calciatori veneti positivi al Coronavirus | la situazione

(Di sabato 19 dicembre 2020).La gara, inizialmente in programma alle ore 15.00 allo Stadio 'Oreste Granillo', è stata posticipata alle 21:30, poichè sono stati rilevaticasi dità al Covid-19 nella formazione veneta: ileffettuerà un nuovo ciclo di tamponi in giornata, dunque, l'incontro, a meno di clamorose, novità dovrebbe essere disputato regolarmente stasera. Seguiranno aggiornamenti...

Mediagol : #SerieB, slitta Reggina-Cittadella: diversi calciatori veneti positivi al Coronavirus, la situazione - Paroladeltifoso : Serie B, slitta Reggina-Cittadella: diversi positivi tra i veneti - tackleduro : RT @RaiSport: ? Casi #Covid: #Reggina-#Cittadella slitta alle 21.30 Si attende l'esito dei tamponi di controllo ?? - RaiSport : ? Casi #Covid: #Reggina-#Cittadella slitta alle 21.30 Si attende l'esito dei tamponi di controllo ??… - sportface2016 : LIVE #REGCIT | La sfida tra #Reggina e #Cittadella slitta alle ore 21:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie slitta

La Gazzetta dello Sport

Sospesa, al momento, la gara della 12/ma giornata del Campionato di Serie B, tra Reggina e Cittadella. La decisione è scaturita dai risultati di alcuni tamponi cui sono stati sottoposti ...Verso una proroga piena per tutto il 2022 del superbonus. E’ la mediazione a cui lavora la maggioranza a poche ore dall’approdo in Aula alla Camera della manovra, atteso in extremis per lunedì. Cioè a ...