Serie B, Empoli e Spal non vincono cade il Monza (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è disputata oggi la tredicesima giornata di Serie B con la sorpresa arrivata dalla Puglia. E' caduto nettamente in casa il Lecce surclassato dal Pisa. Nelle zone alte della classifica pari della capolista Empoli a Verona contro il Chievo e divisione della posta anche della Spal che a Venezia fa 0-0. Sorprende il ko esterno del Monza che non riesce a ingranare nonostante Boateng. Sale il Brescia che regola in casa la Reggiana. Queste le note di cronaca di LegaB.itPESCARA-Monza 3-2 - Il Pescara ha battuto per 3-2 il Monza nel posticipo della 13/a giornata di Serie BKT. Partita spettacolare, ricca di gol e risolta solo nei minuti finali. Padroni di casa in vantaggio con Galano al 22?, il pareggio del Monza con Bettella al 26?. Nella ripresa, ospiti in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è disputata oggi la tredicesima giornata diB con la sorpresa arrivata dalla Puglia. E' caduto nettamente in casa il Lecce surclassato dal Pisa. Nelle zone alte della classifica pari della capolistaa Verona contro il Chievo e divisione della posta anche dellache a Venezia fa 0-0. Sorprende il ko esterno delche non riesce a ingranare nonostante Boateng. Sale il Brescia che regola in casa la Reggiana. Queste le note di cronaca di LegaB.itPESCARA-3-2 - Il Pescara ha battuto per 3-2 ilnel posticipo della 13/a giornata diBKT. Partita spettacolare, ricca di gol e risolta solo nei minuti finali. Padroni di casa in vantaggio con Galano al 22?, il pareggio delcon Bettella al 26?. Nella ripresa, ospiti in ...

