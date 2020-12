Serie B, 13a giornata: il Pisa punisce il Lecce, punto prezioso per l’Empoli in casa Chievo. Risultati e classifica (Di sabato 19 dicembre 2020) Tredicesima giornata di Serie B.Nel primo pomeriggio si sono disputate cinque gare valide per il suddetto turno che hanno confermato alcune certezze. Vittorie casalinghe per Brescia e Cremonese che superano rispettivamente Reggiana (3-1) e Cosenza (1-0), passo in avanti per le Rondinelle che si piazzano al decimo posto mentre escono per adesso dalla zona retrocessione i grigiorossi. Sorpresa inaspettata al via del Mare di Lecce dove i padroni di casa cedono 3-0 al Pisa, vittoria all'ultimo respiro per il Vicenza (2-1 sull'Ascoli) e pareggio tra Chievo ed Empoli con i toscani che restano primi insieme alla Salernitana.Frosinone-Salernitana 0-0 (giocata ieri)Brescia-Reggiana 3-1Chievo-Empoli 1-1Cremonese-Cosenza 1-0Vicenza-Ascoli ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) TredicesimadiB.Nel primo pomeriggio si sono disputate cinque gare valide per il suddetto turno che hanno confermato alcune certezze. Vittorielinghe per Brescia e Cremonese che superano rispettivamente Reggiana (3-1) e Cosenza (1-0), passo in avanti per le Rondinelle che si piazzano al decimo posto mentre escono per adesso dalla zona retrocessione i grigiorossi. Sorpresa inaspettata al via del Mare didove i padroni dicedono 3-0 al, vittoria all'ultimo respiro per il Vicenza (2-1 sull'Ascoli) e pareggio traed Empoli con i toscani che restano primi insieme alla Salernitana.Frosinone-Salernitana 0-0 (giocata ieri)Brescia-Reggiana 3-1-Empoli 1-1Cremonese-Cosenza 1-0Vicenza-Ascoli ...

