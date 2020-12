Serie B, 13a giornata: i risultati delle gare delle 14 (Di sabato 19 dicembre 2020) Serie B, i risultati delle partite delle ore 14:00 della 13a giornata del campionato cadetto. Vittoria strabiliante del Pisa che spugna Lecce. Tre punti anche per Brescia, Cremonese e Vicenza: pareggiano Chievo ed Empoli. Chiudono il programma Pescara-Monza, Venezia-Spal e Reggina–Cittadella, che è stata posticipata alle 21:30. Serie B, i risultati delle gare delle 14:00 Il risultato più sorprendente delle 14:00 è la netta vittoria del Pisa sul campo del Lecce. I toscani indirizzano il match già nella prima frazione di gioco con le reti di Soddimo e Gucher. Nella ripresa un gran gol di Sibilli fissa lo 0-3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020)B, ipartiteore 14:00 della 13adel campionato cadetto. Vittoria strabiliante del Pisa che spugna Lecce. Tre punti anche per Brescia, Cremonese e Vicenza: pareggiano Chievo ed Empoli. Chiudono il programma Pescara-Monza, Venezia-Spal e Reggina–Cittadella, che è stata posticipata alle 21:30.B, i14:00 Il risultato più sorprendente14:00 è la netta vittoria del Pisa sul campo del Lecce. I toscani indirizzano il match già nella prima frazione di gioco con le reti di Soddimo e Gucher. Nella ripresa un gran gol di Sibilli fissa lo 0-3 ...

