Serie A | tegola in casa Cagliari | tre calciatori positivi al Coronavirus

Brutta tegola per Eusebio Di Francesco. Nuovi casi di positività al Covid-19 in casa Cagliari: alla vigilia della sfida contro l'Udinese, Aresti, Klavan e il portiere della primavera Cabras sono risultati positivi al tampone. I tre calciatori in questione, si legge sul sito ufficiale del club rossoblu, sono stati posti in isolamento come da regolamento. Di seguito, il comunicato in questione. "Il Cagliari Calcio comunica che a seguito dei controlli sanitari effettuati è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Simone Aresti, Ragnar Klavan e del portiere della Primavera, in forza alla prima squadra, Niccolò Cabras: come da procedura, i tre sono stati prontamente isolati".

La Juventus si appresta ad affrontare il Parma in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una trasferta, quella dei bianconeri in terra ducale, molto importante ai fini della ...

