Serie A | Fiorentina e Verona si annullano | pareggio al Franchi

(Di sabato 19 dicembre 2020) Lae ilnon vanno oltre ilale fanno 1-1 nell'anticipo delle 15. Partita maschia con poco spazio per lo spettacolo, decisivi i gol su rigore di Veloso e Vlahovic per indirizzare il punteggio.LA PARTITALaprova a dare continuità dopo ilottenuto contro il Sassuolo mentre la squadra di Juric vuole ripartire dopo il ko interno con la Sampdoria. La partita delè una battaglia, con poco spettacolo ma tanta fisicità e duelli duri. L'Hellassi porta subito in vantaggio con un discusso rigore trasformato da Miguel Veloso. Al 19' latrova il pari con un altra rete dagli undici metri realizzata da Vlahovic. Nella ripresa la gara resta dura con il risultato che ...

Nell’anticipo delle ore 15 la Fiorentina pareggia con il Verona per 1-1. Una gara brutta e fallosa, con gli scaligeri che vanno in vantaggio grazie un rigore dubbio concesso dall’arbitro e finalizzato ...Dovrebbe prendere in mano la sqiadra con la personalità, invece non riesce a uscire dal pantano. Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6,5; Milenkovic 6, Pezzella 6,5, Igor 6,5; Venuti 5,5 (15' st Lirola 6), ...