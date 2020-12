Serie A, domani c’è Inter-Spezia: le probabili formazioni (Di sabato 19 dicembre 2020) Le probabili formazioni di Inter-Spezia, match della tredicesima giornata della Serie A Torna subito in campo la Serie A con il penultimo turno pre-natalizio, con i match della tredicesima giornata. Tra le partite in programma c’è anche quella di San Siro tra Inter e Spezia: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: rebus difesa per Conte In vista della seconda partita casalinga consecutiva, Conte potrebbe portare qualche cambio di formazioni soprattutto in difesa dove il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni ha poco riposo. In particolare l’olandese dovrebbe partire dalla panchina lasciando il posto a Ranocchia, mentre lo slovacco deve guardarsi dalla concorrenza di D’Ambrosio con ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Ledi, match della tredicesima giornata dellaA Torna subito in campo laA con il penultimo turno pre-natalizio, con i match della tredicesima giornata. Tra le partite in programma c’è anche quella di San Siro tra: ecco le. Qui: rebus difesa per Conte In vista della seconda partita casalinga consecutiva, Conte potrebbe portare qualche cambio disoprattutto in difesa dove il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni ha poco riposo. In particolare l’olandese dovrebbe partire dalla panchina lasciando il posto a Ranocchia, mentre lo slovacco deve guardarsi dalla concorrenza di D’Ambrosio con ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Biathlon - Lisa Vittozzi: "Devo analizzare la prima serie, domani voglio essere meglio di così" FondoItalia.it Serie D - Manzanese, i convocati per la gara odierna contro il Belluno

10:20 Molina: "Ho ancora bisogno di tempo ma giocare con tanti argentini facilita il mio adattamento al calcio italiano" 10:19 Cagliari-Udinese, i precedenti 09:36 Per l'Apu domani il big match contro ...

Serie C, 16° turno: Designazioni. Cesena-Samb a Fontani, i precedenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il signor Federico FONTANI, appartenente alla sezione di Siena, è stato designato a dirigere i rossoblù nel match contro il Cesena in programma allo Stadio “Orogel-Manuzzi” ...

