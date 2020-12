Seconde case | Palazzo Chigi chiarisce | “Dal 24 dicembre al 6 gennaio si potrà sempre andare | ma solo se si trovano in Regione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) Uno dei nodi rimasti irrisolti dopo l’approvazione del decreto sul Natale e segnalato da molti cittadini era quello delle, ma ora è arrivata la precisazione di: dal 24al 6saràpossibile andarci, a patto che la propria abitazione non si trovi fuori. Fonti di governo fanno però sapere che, viste le altre regole previste per le feste, sono massimo due le persone di uno stesso nucleo familiare a cui sarà permesso spostarsi (nel computo non rientrano minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti). Ovviamente saràconsentito il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza. Secondo quanto stabilito dal precedente decreto, però, cioè quello del 4 ...