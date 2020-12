Se ne va Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz (Di sabato 19 dicembre 2020) È morto a Milano all’età di 95 anni Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah e padre del deputato del Partito democratico Emanuele. “Mi piange il cuore per la scomparsa di Nedo Fiano. Sopravvissuto a Auschwitz, ha avuto la forza di raccontare l’orrore a intere generazioni. Un esempio di vita per tutti noi. Un abbraccio a Emanuele Fiano e alla famiglia dalla Comunità Ebraica di Roma”. Lo ha scritto su Twitter il presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Cordoglio anche dal mondo della politica. “Con la scomparsa di Nedo Fiano, il mondo perde un uomo che dopo essere sopravvissuto all’orrore della Shoah, ha passato il resto della vita trasmettendo ai giovani il valore ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) È morto a Milano all’età di 95 anni, unoalla Shoah e padre del deputato del Partito democratico Emanuele. “Mi piange il cuore per la scomparsa di. Sopravvissuto a, ha avuto la forza di raccontare l’orrore a intere generazioni. Un esempio di vita per tutti noi. Un abbraccio a Emanuelee alla famiglia dalla Comunità Ebraica di Roma”. Lo ha scritto su Twitter il presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Cordoglio anche dal mondo della politica. “Con la scomparsa di, il mondo perde un uomo che dopo essere sopravvissuto all’orrore della Shoah, ha passato il resto della vita trasmettendo ai giovani il valore ...

lauraboldrini : Un abbraccio all'amico @emanuelefiano e a tutta la sua famiglia. Con la scomparsa di Nedo Fiano perdiamo una voce… - nzingaretti : Con la scomparsa di Nedo Fiano, il mondo perde un uomo che dopo essere sopravvissuto all'orrore della Shoah, ha pas… - virginiaraggi : È scomparso Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz e testimone dell'Olocausto. Mi stringo al figli… - MikeHaines20 : What a story! RIP Nedo Fiano Il Coraggio di vivere. Auschwitz survivor Nedo Fiano Speaks about his memoir – Centro… - fisco24_info : Morto Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti Auschwitz: Aveva 95 anni ed era il papà del deputato Emanuele -